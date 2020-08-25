شاهد ما كتبه أمين منظمة السياحة العالمية عن زيارته للمتحف الكبير

حرص زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على توثيق زيارته التى قام بها اليوم للمتحف المصري الكبير من خلال تسجيل كلمة قصيرة عن هذه الزيارة فى الكتاب الخاص بتدوينات الزائرين من الشخصيات العامة.





وأعرب زوراب بولوليكاشفيلي خلال هذه الكلمة عن فخره البالغ بأن يكون جزءا من تاريخ السياحة العالمية الذى بدأ من مصر.





كما وجه الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وفريق العمل المعاون له لإعطائه هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه سوف يعود لمصر مرة أخرى فى القريب العاجل.





جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد جاء مساء السبت الماضي فى زيارة رسمية الي مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.





وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم برنامج متنوع لهذه الزيارة فى مدينتى الغردقة والقاهرة، تم خلاله متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى أحد الفنادق ومراكز الغوص بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الغردقة، وتفقد مطاري الغردقة والقاهرة.





كما تضمن البرنامج زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، واختتمت الزيارة اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.





وتقدم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي بشكر خاص لكل شخص عمل خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالمتحف المصري الكبير بالمؤتمر المنعقد له وللدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في ختام زيارته لمصر والتي استمرت ثلاثة أيام.





وتحدث الأمين العام للسياحة العالمية عن المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أنه يعتبر مكان متفرد فى العالم وسيساهم بشكل كبير فى عودة السياحة لمصر إلى سابق عهدها.





وأضاف أن هذا المتحف سيكون اضافة لقطاع السياحة وللعالم بأكمله وليس لمصر فقط.





وأكد الامين العام لمنظمة السياحة العالمية على أن مصر بلد آمنة، مشيدًا بالاجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر والتى هى أعلي من الإجراءات المطبقة بدول أوروبا.





كما أشار إلى أن المنظمة علي أتم استعداد لدعم مصر بكامل طاقتها لاستعادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر لمعدلاتها الطبيعية.



