شاهد ما كتبه أمين منظمة السياحة العالمية عن زيارته للمتحف الكبير

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
حرص زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على توثيق زيارته التى قام بها اليوم للمتحف المصري الكبير من خلال تسجيل كلمة قصيرة عن هذه الزيارة فى الكتاب الخاص بتدوينات الزائرين من الشخصيات العامة.

وأعرب زوراب بولوليكاشفيلي خلال هذه الكلمة عن فخره البالغ بأن يكون جزءا من تاريخ السياحة العالمية الذى بدأ من مصر.

كما وجه الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وفريق العمل المعاون له لإعطائه هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه سوف يعود لمصر مرة أخرى فى القريب العاجل.

جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد جاء مساء السبت الماضي فى زيارة رسمية الي مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم برنامج متنوع لهذه الزيارة فى مدينتى الغردقة والقاهرة، تم خلاله متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى أحد الفنادق ومراكز الغوص بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الغردقة، وتفقد مطاري الغردقة والقاهرة.

كما تضمن البرنامج زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، واختتمت الزيارة اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وتقدم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي بشكر خاص لكل شخص عمل خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالمتحف المصري الكبير بالمؤتمر المنعقد له وللدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في ختام زيارته لمصر والتي استمرت ثلاثة أيام.

وتحدث الأمين العام للسياحة العالمية عن المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أنه يعتبر مكان متفرد فى العالم وسيساهم بشكل كبير فى عودة السياحة لمصر إلى سابق عهدها.

وأضاف أن هذا المتحف سيكون اضافة لقطاع السياحة وللعالم بأكمله وليس لمصر فقط.

وأكد الامين العام لمنظمة السياحة العالمية على أن مصر بلد آمنة، مشيدًا بالاجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر والتى هى أعلي من الإجراءات المطبقة بدول أوروبا. 

كما أشار إلى أن المنظمة علي أتم استعداد لدعم مصر بكامل طاقتها لاستعادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر لمعدلاتها الطبيعية.

وفى نهاية كلمته، أعرب الأمين العام للمنظمة عن رغبته فى زيارة مصر مرة أخرى مع عائلته حيث أنها بلد رائعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر خالد العناني بوابة الفجر امين السياحة العالمية الفجر اليوم العناني

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ حوالي 6 ساعات

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ 37 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي

منذ 40 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي

منذ أقل من ساعتين

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ ثلث ساعة

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 8 ساعات

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يزف خبرا سعيدا لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

وكيل نجم الأهلي يحسم موقفه من مفاوضات بيراميدز

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يُعرقل رحيل ميسي بطريقة قانونية

منذ ساعة و 26 دقيقة

تأكيد عاجل من الخارجية المصرية حول ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أمين منظمة السياحة العالمية: "متحف الحضارة صرحًا ثقافيًا متكاملًا"

"العناني" وأمين منظمة السياحة العالمية يلتقيان ممثلي القطاع السياحي الخاص

العناني وأمين منظمة السياحة يتناولان القهوة تحت سفح الهرم

على شرف أمين السياحة العالمية.. عشاء في المتحف المصري بالتحرير

"العناني وأمين منظمة السياحة ومفتاح" في صورة مع "خراطيش الملوك"

أمين منظمة السياحة العالمية يختتم زيارته لمصر في المتحف المصري الكبير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي

09:16 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

08:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى