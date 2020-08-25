سعد رمضان يعبر عن عشقه للبنان: عندي تحدي ومارح فل من وطني

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان اللبناني سعد رمضان عن محبته الشديدة للبنان وأعلن أنه لن يهاجر منها مهما حدث.

وعلق سعد رمضان عبر تويتر قائلا: هيدا لبناننا،هيدا اللي عم تحاولو تشوّهو صورتو،وعم تحاولو تهجّرونا منّو،من وقت صار الانفجار،صار عنّدي عشق للبنان اكتر.

وأضاف: صار عندي تحدّي كبير خلاني ابقى وما فل،رح نبقى هون عشان لبنان إلنا مش الكن،انتو الكن والمشانق والسجون ،عم تراهنو انو العالم تنسى،بس ما رح ننسى، ولا رح نسامح Drapeau du Liban.

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