بقصيدة للمتنبي.. أحمد حاتم بشكل غريب عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه بصورة مختلفة، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "حاتم" بملابس سوداء، وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجوم فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ حَقير كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظيمِ المتنبي".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مشاركتها في فيلم "الغسالة"، بجانب هنا الزاهد وعدد من الفنانين وتم عرضه بدور عرض السينمات في موسم عيد الأضحى المبارك