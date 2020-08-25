بقصيدة للمتنبي.. أحمد حاتم بشكل غريب عبر "إنستجرام"
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:51 م
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه بصورة مختلفة، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "حاتم" بملابس سوداء، وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجوم فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ حَقير كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظيمِ المتنبي".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مشاركتها في فيلم "الغسالة"، بجانب هنا الزاهد وعدد من الفنانين وتم عرضه بدور عرض السينمات في موسم عيد الأضحى المبارك
وظهر "حاتم" بملابس سوداء، وكتب تعليقا على الصورة قائلا: "إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجوم فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ حَقير كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظيمِ المتنبي".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مشاركتها في فيلم "الغسالة"، بجانب هنا الزاهد وعدد من الفنانين وتم عرضه بدور عرض السينمات في موسم عيد الأضحى المبارك
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