صراع إنجليزي على ضم نجم آرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع بين 4 أندية أبدت رغبتها في التعاقد مع إينسلي مايتلاند نيلز ظهير آرسنال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت شبكة BBC البريطانية أن أندية نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون إنضموا لأندية توتنهام وبرايتون في سباق التعاقد مع نيلز في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأوضحت الشبكة البريطانية أن نيلز لم يعد يمتلك فرصة في المشاركة كثيرًا مع المدفعجية في ظل تواجد كلا من هكيتور بيلرين وسيدريك سواريس على الجبهة اليمنى وبوكايو ساكا وكيران تيرني وسياد كولاسيناك على الجبهة اليسرى.





وأفادت الشبكة البريطانية بأنه على الرغم من ذلك فإن ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال حاول الإستفادة من نيلز في الفترة الأخيرة من الموسم وكان مساهماً في نتائج الفريق الجيدة.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن نيلز البالغ من العمر 22 عامًا هو من ناشيء آرسنال ويمتلك عقدًا مع النادي اللندني حتى صيف 2023 وسبق له اللعب على سبيل الإعارة مع إيبسويتش تاون.



