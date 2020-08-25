بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل مع سالزبورج وديًا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حسم اللقاء الذي جمع بين ليفربول الإنجليزي ومنافسه ريد بول سالزبورج النمساوي، بالتعادل الإيجابي بهدفين، وذلك بصفة ودية، على أرضية ملعب رد بول أرينا.

افتتح التهديف باتسون داكا، مبكرا في الدقيقة 3 لصالح الفريق النمساوي، فيما عاد داكا مرة أخرى في الدقيقة 13 وأضاف الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريد بول سالزبورج بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أدرك ريان بروستر هدف تقليص الفارق لصالح فريق ليفربول، في الدقيقة 72، فيما أضاف ريان هدف التعادل في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين. 

وكان تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لليفربول، وتم استبداله في الدقيقة 63، ودخل كيانا هاوفر بديلا له.

ويستعد ليفربول لمواجهة آرسنال، يوم السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس، في إطار منافسات كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

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