وكيل نجم الأهلي يحسم موقفه من مفاوضات بيراميدز

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حسم أحمد يحيى، وكيل أعمال عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، موقف الأخير من مفاوضات نادي بيراميدز، لضمه لصفوف الفريق.

وأكدت عدة تقارير صحفية، أن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع اللاعب الشاب خلال الفترة المقبلة، وعرض عليه راتباً مضاعفاً لما يتقاضاه في الأهلي.

وقال يحيى في تصريحات صحفية، أن شائعات ضم حمدي لبيراميدز عارية تماماً عن الصحة، وأنه لا توجد مفاوضات بينه وبين ممثلي بيراميدز.

وأضاف أن حمدي يتمسك بالبقاء مع القلعة الحمراء، مشدداً على أنه مرتبط بعقد ممتد مع الأهلي، ولا يمكنه الرحيل إلا من خلال إدارة الفريق الأحمر.

وأتم يحية، أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع بيراميدز من قريب أو من بعيد، مؤكداً أن هدف عمار حمدي هو العودة للنادي الأهلي.

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