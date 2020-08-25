شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:00 م
ميسي
ميسي
محمود صبري
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أعلن نادي برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل قد قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري، بعد أن أخبر إدارة النادي بقراره النهائي، عن طريق الفاكس.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن هناك شرط وحيد من أجل تراجع الأرجنتيني عن قرار الرحيل عن النادي وهو غير مؤكد بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة أن ميسي قد يتراجع عن الرحيل في حال تقديم جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني إستقالة من رئاسة النادي، والقيام بعملية إنتخابات عاجلة في الأيام المقبلة.

واكدت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني يري أن إدارة النادي كان لها دور كبير فيها وصل إليه الفريق في السنوات الماضية، حتي الفضيحة امام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

ومن جهه أخري يملك ميسي بند مع برشلونة يسمح له، الرحيل عن الكامب نو، بنهاية الموسم الجاري دون اللجوء إلى إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن تعاقد ميسي مستمر مع برشلونة حتي صيف 2021, وسط اهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، بشراء اللاعب الأفضل في العالم.

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