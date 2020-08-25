بميك أب صاخب.. مي الغيطي تشعل "إنستجرام"

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شاركت الفنانة مي الغيطي، صور من أحدث جلسات تصويرلها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي الغيطي بإطلالة مختلفة حيث وضعت ميك أب صاخب، وشعر منسدل على كتفها وكتبت تعليقا قائله: "هاي".



يذكر أن آخر أعمال مي الغيطي، مشاركتها في فيلم "بنات ثانوي" بجانب جميلة عوض ومايان السيد وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بدور عرض السينمات.