في ذكرى ميلاده.. تعرف على الأعمال السينمائية التي نالت نصيبًا من كتابات محمود دياب

Advertisements



تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير محمود دياب، واحدًا من أقطاب المسرح المصري في مرحلته الذهبية في الستينيات، وقد بدأ مسيرته الإبداعية بكتابة القصة، وقد تعرضت أعماله القصصية والمسرحية للمأزق العربي.



نالت الأعمال السينمائية نصيبًا من كتابات دياب أيضًا، حيث قدم فيلم "سونيا والمجنون" عن قصة "الجريمة والعقاب".



كما حاز جائزة أحسن حوار في مصر عام 1977، ومن موسكو حاز جائزة أحسن فيلم نفذ عن قصة الجريمة والعقاب مناصفة مع الفيلم الأمريكي والبريطاني لنفس القصة.



كما كتب "الأخوة الأعداء"، وتنازل عن وضع اسمه في مقدمة الفيلم بعد خلافات مع المخرج، ليحصد الفيلم بعدها جائزة أفضل فيلم في مصر، كما قدم فيلمي "الشياطين"، و"إبليس في المدينة".



ظل محمود دياب، مؤمنًا برسالته ورأيه الجاد بنقد وإعادة صياغة التاريخ فكتب مسرحيته "رسول من قرية تميرة" في 1974م، التي تعد إحدى أهم المسرحيات التي تناولت الانعكاسات الاجتماعية لحرب أكتوبر.



استلهم من التاريخ آخر أعماله المسرحية "أرض لا تنبت الزهور" التي كتبها عام 1979، وهي مسرحية تدور فكرتها حول استحالة السلام مع اللئام من البشر الذين ماتت إنسانيتهم، وقد حولت بعض أعماله لأفلام وسهرات تليفزيونية.

