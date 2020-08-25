في ذكرى ميلاده.. تعرف على الأعمال السينمائية التي نالت نصيبًا من كتابات محمود دياب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير محمود دياب، واحدًا من أقطاب المسرح المصري في مرحلته الذهبية في الستينيات، وقد بدأ مسيرته الإبداعية بكتابة القصة، وقد تعرضت أعماله القصصية والمسرحية للمأزق العربي.

نالت الأعمال السينمائية نصيبًا من كتابات دياب أيضًا، حيث قدم فيلم "سونيا والمجنون" عن قصة "الجريمة والعقاب".

كما حاز جائزة أحسن حوار في مصر عام 1977، ومن موسكو حاز جائزة أحسن فيلم نفذ عن قصة الجريمة والعقاب مناصفة مع الفيلم الأمريكي والبريطاني لنفس القصة.

كما كتب "الأخوة الأعداء"، وتنازل عن وضع اسمه في مقدمة الفيلم بعد خلافات مع المخرج، ليحصد الفيلم بعدها جائزة أفضل فيلم في مصر، كما قدم فيلمي "الشياطين"، و"إبليس في المدينة".

ظل محمود دياب، مؤمنًا برسالته ورأيه الجاد بنقد وإعادة صياغة التاريخ فكتب مسرحيته "رسول من قرية تميرة" في 1974م، التي تعد إحدى أهم المسرحيات التي تناولت الانعكاسات الاجتماعية لحرب أكتوبر.

استلهم من التاريخ آخر أعماله المسرحية "أرض لا تنبت الزهور" التي كتبها عام 1979، وهي مسرحية تدور فكرتها حول استحالة السلام مع اللئام من البشر الذين ماتت إنسانيتهم، وقد حولت بعض أعماله لأفلام وسهرات تليفزيونية.

أخبار تهمك

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

منذ 36 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي

منذ أقل من ساعتين

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

تأكيد عاجل من الخارجية المصرية حول ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل نجم الأهلي يحسم موقفه من مفاوضات بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ حوالي 6 ساعات

بن شرقي يزف خبرا سعيدا لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يُعرقل رحيل ميسي بطريقة قانونية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

لتصحيح المسار.. الأهلي يفاوض "الصخرة"

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 5 ساعات

بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي

منذ 39 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

09:19 م

5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

08:33 م

بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي

09:16 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

08:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى