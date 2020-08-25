في ذكرى ميلاده.. تعرف على أعمال محمود دياب القصصية

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تحل اليوم ذكرى ميلاد محمود دياب، وهو واحدًا من أقطاب المسرح المصري في مرحلته الذهبية في الستينيات.



كانت أول قصصه "المعجزة" تابعها بمجموعة من القصص القصيرة "خطاب من قبلي" حصل بها على جائزة نادى القصة عام 1961، كتب دياب العديد من النصوص والمؤلفات المسرحية.



كان أولها مسرحية "البيت القديم" عام 1963 التي حصدت جائزة المجمع اللغوي ومسرحية "الزوبعة" عام 1966 وحاز عنها جائزة منظمة اليونيسكو لأحسن كاتب مسرحي عربي، و"الغريب"، ومسرحية "الضيوف" و"البيانو" اللتين قدمتا في مصر وسوريا وبعض الدول العربية، و"الهلافيت".



