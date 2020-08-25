روسيا والولايات المتحدة تجريان مباحثات حول الاستقرار الاستراتيجي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
الفجر
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أجرت روسيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في موسكو، مباحثات جديدة حول قضية منع انتشار الأسلحة النووية.

وعقد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لقاء مع نظيره الأمريكي، ستيفن بيغن، بحثا خلاله، حسب بيان للخارجية الروسية، "قضايا ملحة على الأجندة الثنائية، بما في ذلك الحوار في مجال الاستقرار الاستراتيجي"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية لدى موسكو، ريبيكا روس، عبر "تويتر"، أن ريابكوف وبيغن "ناقشا عددا من قضايا العلاقات الثنائية والسيطرة على الأسلحة والملفات الإقليمية".

وأضافت روس: "الولايات المتحدة متمسكة بالحوار مع الاتحاد الروسي في المجالات التي تسهم في المصالح الأمريكية".

ويقوم بيغن بزيارة إلى موسكو تستغرق يومين، وأجرى في وقت سابق من الثلاثاء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تركزت على قضية بيلاروس.

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