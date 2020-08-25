الزراعة: 9.4 مليون فدان في الأراضي يحتاج إلى تحديث منظومة الري

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أكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه، ووكيل معهد بحوث الأراضي والمياه بوزارة الزراعة، أن المياه هي أساس التنمية، وليس أمامنا رفاهية في الوقت أو المياه.



وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المياه أحد الموارد الساسية التي تستخدم في الزراعة، لافتًا إلى أن الزراعة تستهلك 80% من المياه.



وأشار إلى أن هناك 9.4 مليون فدان في الأراضي يحتاج إلى تحديث منظومة الري، من بينهم 3.3 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، لافتًا إلى أن منظومة الري الحديث وتطوير نظام الري بحاجة إلى المياه باستمرار، موضحًا أن منظومة الري الحديث تعمل حاليًا على 12 محافظة.







من جانبه قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه تم استغلال فترة إغلاق حدائق الحيوان بسبب أزمة كورونا، في الاهتمام بالحيوانات ورعايتها.



وأضاف "رجائي"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الثلاثاء، أنه تم استغلال فترة الهدوء في الحديقة أثناء فترة الإغلاق، وتم عمل خطة إكثار قام بها الأطباء البيطريين بالحديقة والتي تعتمد على الرعاية البيطرية للحيوانات والإثراء البيئي لهم، إلى جانب شراء حيوانات جديدة مثل النمور البُلغارية، وحصلنا على 2 نمر ذكر وأنثر كنواة لقطيع من النمور، مع الدب الروسي والمها العربي، وحيوان الباكا من عينة الجمال من أمريكا الجنوبية، مع شراء 3 زرافة وحمار وحشي و4 سبع بحر، وذلك بتبديلها بالحيوانات الموجودة لدينا دون تحمل الدولة أي تكلفة وصدر موافقات استيرادية لها.



وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه تم إنشاء حديقة حيوان الطفل وفقًا لمعايير عالمية، ولها دور تعليمي للأطفال حول التعامل مع الحيوان برفق وطرق الاقتراب منه، وأنواع الطعام الذي يقدم للحيوان.



وأعلن الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إعادة فتح حديقة الحيوان بالجيزة اعتبارا من أمس الاثنين وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئس مجلس الوزراء، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للحفاظ على انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.



وقال مدبولي، الأربعاء الماضي، إن المجلس ناقش الاستعدادات لمواجهة فصل الخريف والشتاء وتم التشديد على الاستمرار في عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطوارئ في الحميات".



وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا مازالت قائمة ولم نخرج منها، ولابد من التشديد على الشعب في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، خاصة أن العديد من الدول الأعداد زادت بعد تراجعها، لافتا إلى أن حالات الإصابة بالفيروس تراجعت خلال الفترة الماضية ولابد من الحذر.



وأعلن رئيس الوزراء، عن عدة إجراءات جديدة وفق لخطة التعايش ومنها تطبيق تحليل الـpcr لجميع القادمين من الخارج، اعتبارا من 1 سبتمبر والتأكيد على استمرار غلق الشواطئ العام وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.