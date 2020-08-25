سفير الأردن بالقاهرة: "القمة الثلاثية" أكدت رفض التدخلات فى الشئون العربية

قال على العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، إن القمة المصرية الأردنية العراقية التي أجريت اليوم في العاصمة الاردنية عمان بحضور قادة الدول الثلاث، مهمة من حيث التوقيت والاحداث الجارية في المنطقة.





وتابع "العايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن العراق ومصر والأردن من أهم الدول في المنطقة.





وأشار سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة إلى أن هناك إصرار على إنجاح آلية التعاون بين الدول الثلاث وقد وضح هذا من خلال عقد ثلاث قمم بين الدول الثلاث حتى الآن.





وأردف، نرفض التدخلات الخارجية في الشئون العربية وكان الحديث واضحا في قمة اليوم عندما تم تناول الموقف في سوريا وليبيا وكذلك فلسطين.





ولفت سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، إلى أن هناك لقاءات دورية بين مدراء المخابرات للدول الثلاث وهناك تنسيق بين وزراء الخارجية للدول الثلاث كذلك.





وأكد على العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، على أن هناك إمكانات للدول الثلاث يمكن استغلالها من أجل التنمية والازدهار لشعوب الدول الثلاث.





واستطرد، شركة الجسر العربي من أهم الروابط الاقتصادية الكبرى بين الدول الثلاث وتسهم في نقل الافراد والبضائع بين مصر والأردن والعراق حيث إن الأردن ومصر تربطهما حدود بحرية.





واستكمل: هناك مشروعات في الربط الكهربائي بين الدول للثلاث، وهناك توحد رؤى بين الدول الثلاث في قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينة ويتفق الجميع على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.





وأكد على العايد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، أن السكرتارية التنفيذية التي تم تشكيلها في القمة الثلاثية اليوم ستتابع تنفيذ قرارات القادة الثلاث التي تم الاتفاق عليها.



