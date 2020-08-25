سيراميكا يفوز على دمنهور في أول ودياته بمعسكر الإسكندرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، الفوز على فريق دمنهور، بهدفين مقابل هدف، في أول مبارياته الودية بمعسكره المغلق المستمر لثمانية أيام في مدينة الإسكندرية، استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني.

بدأ سيراميكا التسجيل عن طريق المهاجم أحمد غنيم من عرضية الظهير الأيسر محمد جمال في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وأضاف شادي حسين الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني، ثم سجل دمنهور هدفه الوحيد في الدقيقة السادسة عشر.

ويحتل سيراميكا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثاني، برصيد32 نقطة، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.

أخبار تهمك

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ميلان يستهدف ثلاثي ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم هذه الصفقة

منذ أقل من نصف ساعة

تأكيد عاجل من الخارجية المصرية حول ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي

منذ نصف ساعة

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يصدم صالح جمعة من جديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجآت عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

كوميكس - صفقة تبادلية جديدة بين الأهلي وبيراميدز (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ 42 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي

07:56 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

عاجل - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

07:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى