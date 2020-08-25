20 فدانا.. استئناف تنفيذ أعمال مدرسة الطود الزراعية بالأقصر

أجرى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال انشاء وإحلال وتجديد عدد من المدارس بقرية العديسات قبلي ومدينة الطود.





وتضمنت الجولة متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بإحلال وتجديد مدرسة السادات الابتدائية بالمهيدات بقرية العديسات قبلي، حيث أوضح المهندس محمود فراج أن النهو المقرر شهر نوفمبر المقبل مع بدء العام الدارسي، وأن المدرسة تتكون من 5 أدوار بمعدل 6 فصول دراسية و2 فصل رياض أطفال، وغرفة مجالات وغرفة مشاهدة وغرفة مصادر وغرفة كمبيوتر ومكتبة.





كما تضمنت الجولة متابعة استئناف أعمال تنفيذ مدرسة الطود الزراعيه بمدينة الطود بمرافقة الرائد محمد رمزي من الهيئه الهندسية للقوات المسلحة، حيث أوضح المهندس محمود فراج أنه جارى استئناف أعمال تنفيذ مدرسة الطود الزراعية والمقرر بدأ العمل الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمساحة 20 فدان وتتكون من مبنى للفصول الدراسية بمعدل 32 فصل و15ملحق كمعمل ألبان وتربيه منحلية وتربية حيوانات وصوب زجاحية وصوب خشبيه وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر وجراج للسيارات ومصلى.





وفي سياق آخر تمكنت مباحث تموين الأقصر بقيادة العقيد محمد فضل رئيس مباحث التموين من ضبط 17 جوال دقيق بلدى مخابز بطاحونة غلال بمنطقة الكرنك ملك م. س. ا قبل بيعها بالسوق السوداء.





واوضح رئيس مباحث التموين بالأقصر انه تم تحرير محضر رقم 7648 جنح قسم الاقصر والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الطاحونة لحين عرضه على النيابة العامة.





وأكد "فاضل" على استمرار حملات التفتيش من قبل مباحث التموين لضبط المخالفات التموينية وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام يس مدير امن الاقصر.