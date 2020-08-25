إسبانيا مستعدة لنشر الجيش لمواجهة عودة كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة ستكون متاحة لمساعدة الأقاليم في التغلب على عودة فيروس كورونا للانتشار مجددا.

وأضاف أنه بوسع الإدارات الإقليمية أيضا اتخاذ قرارات بنفسها فيما يتعلق بكيفية التصدي للجائحة بدلا من أن تتولى الحكومة المركزية المسؤولية.

وأوضح سانتشيز، عقب أول اجتماع للحكومة بعد العطلة الصيفية، أن الحكومة ستوافق على طلبات حكام الأقاليم لإعلان حالات الطوارئ المحلية، لافتا إلى أن "تدريب الجيش على الرصد المبكر والتتبع الوبائي يشمل إجراءات تحديد عوامل الخطر وتتبع المخالطين".

وتابع: "منحنى بيانات الجائحة مقلق ويجب احتواؤه. يتعين أن نتحلى بالهدوء واليقظة".

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا، وهو أعلى حصيلة بالفعل في غرب أوروبا، بلغ 405436 حالة بعد زيادة كبيرة الأسبوع الماضي، الذي كان أعلى الأسابيع إصابة منذ ذروة التفشي في أواخر مارس.

وارتفعت حالات الإصابة بحدة منذ رفعت إسبانيا في أواخر يونيو حالة الطوارئ وإجراءات العزل العام التي استمرت ثلاثة شهور، لكن عدد حالات الوفاة اليومية كان أقل بكثير مما كانت عليه في مارس ومايو. ويبلغ إجمالي الوفيات 28872 حالة.

وقال سانتشيز في مؤتمر صحفي "بوسع الأقاليم التي ليس لديها أدوات تتبع كافية الاعتماد على دعم القوات المسلحة" متعهدا بأن قوة مبدئية قوامها 2000 جندي ستكون متاحة.

أخبار تهمك

ميلان يستهدف ثلاثي ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

كوميكس - صفقة تبادلية جديدة بين الأهلي وبيراميدز (صور)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ 40 دقيقة

عاجل - فايلر يصدم صالح جمعة من جديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 7 ساعات

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة

منذ ساعة

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تأكيد عاجل من الخارجية المصرية حول ملء سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 10 ساعة

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي

07:56 م

عاجل - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

07:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى