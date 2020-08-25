ارتفاع تاريخي لمنسوب النيل الأزرق في الخرطوم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجل منسوب النيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن بلغ 17.32 متر، وهو مستوى تفوق على ما حققه النهر حتى مع الفيضانات التاريخية المدمرة.

وكان أعلى ارتفاع سجل في الخرطوم منذ بدء تسجيل مناسيب النيل قبل أكثر من مائة عام، في اليوم الأول من سبتمبر 2019، حيث بلغ منسوب المياه 17.26 متر.

وسجل فيضان 1946 الشهير والذي أحدث خسائر فادحة في البلاد ارتفاعا بلغ 17.14 متر أي أقل من المستوى المسجل يوم 25 أغسطس بـ18 سنتيمترا.

وعزا مصدر في وزارة الري ارتفاع المنسوب في الخرطوم، لزيادة معدل الأمطار في الهضبة الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية إضافة إلى ضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني.

ودعا المصدر المواطنين على امتداد ضفاف النيلين والنيل الرئيس لاتخاذ أقصى درجات الحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن وكيل الوزارة والأجهزة الفنية المختصة تراقب الموقف على مدار من غرفة عمليات مركزية.

إلى ذلك، بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.27 سم بارتفاع 12 سم عن يوم الاثنين وارتفاع 1.15 سم عن العام 2019، فيما بلغ منسوب نهر عطبرة 15.72 سم بارتفاع 15 سم عن الاثنين و1.62 سم عن العام الماضي.

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