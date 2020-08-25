محلية الزينية تتصدر المركز الأولى بالأقصر في سرعة انجاز الخدمات





وذلك بحضور لجنة من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري برئاسة العميد طاهر أحمد الحنفي المشرف العام علي إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية علي مستوي الجمهورية والمهندس محمد عبد النبي صالح مسئول التطوير والتدريب العام علي مستوي الجمهورية وحنان أحمد المشرف العام علي المراكز التكنولوجية علي مستوي محافظة الأقصر.





وأوضح الهوارى ان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة، وتم تشغيله تجريبيا منذ سبتمبر الماضى.



واشار مدير المركز مصطفى بشير حسن الى ان الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة وأداء المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تضمنت:-



• تفعيل وحدة ترتيب الدور للمواطنين بالمركز التكنولوجي.



• ترتيب وترقيم الشبابيك لسهولة وصول المواطن للخدمة.



• انشاء رسالة ترحيب بالمركز التكنولوجي تعمل بصفة دورية لرفع الروح الإيجابية للمواطن عند تقديم الخدمة بصورة حضارية وادمية ولائقة.



• انشاء شباك الخدمات الحكومية الالكترونية بالمركز التكنولوجي عبر الانترنت لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط الذي يجهل التعامل مع المنصات الحكومية.



• انشاء شباك للإدارات الخدمية الخارجية (التموين – الشئون الاجتماعية) لتقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد من خلال المركز التكنولوجي.



• انشاء شباك مخصص بمقاسات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالمركز التكنولوجي.



• انشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأنواع الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي في اطار من الشفافية والنزاهة.



• انشاء استمارة استبيان لقياس مدى رضا المواطن عن الخدمات التي يتم تقديمها بالمركز التكنولوجي.

• رفع كفاءة مستوى موظف الشباك بعمل دورات شهرية بصفة دورية شهريًا لتنشيط وتحديث المعلومات.



ويذكر ان اهداف المركز هى كالآتي:



•ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية.



•إحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.



• تشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.



• التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته.



• فصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية.



• الحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق فى انجاز الخدمة.



والعائد من الخدمة:



1- الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة انشطةالوحدات المحلية



2- تحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين.



3- تحقيق الترابط والتكامل بين الادارات فى اداء اعمالها من خلال الشبكة المحلية.



4- سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.



5- متابعة اعمال الادارات وتحقيق خدمة افضل للمواطن.



6- قدره عاليه للقيادة لسرعة اتخاذ القرار.



7- الحصول على المعلومة في التوقيت المناسب.



8- توفير االتكلفة المالية لتكرار تردد المواطن على جهة تقديم الخدمة دون جدوى.



اما بالنسبة للخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجي بمدينة الزينية تشمل حوالى 190 خدمة فى التطبيق الجديد مثل (استخراج رخصة ( بناء – هدم – اشغال طريق - محلات) بحث اسكان - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - اعلانات – املاك اميرية - جبانات - مصاعد ومراجل – حفر - منشآت ايلة للسقوط وغيرها من الخدمات الحكومية.



وقد تم ربط المركز التكنولوجى بالديوان العام بعدد 6 ادارات خدمية (حساب استصلاح الاراضى – التخطيط العمرانى – المحاجر – الاستثمار – تشغيل الشباب – خدمة المواطنين)



وتم ربط عدد 22 ادارة بالشبكة لتصبح عدد الادارات المميكنة 28 ادارة وربطها بالوحدات المحلية ( عدد 5 وحدات محلية ) وذلك لمتابعة الاداء.



كما سيتم ربط ادارات (شئون العاملين – الحسابات – المخازن – المشتريات بشبكة اخرى مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية) وسيتم ربط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء.



وبذلك يكون تم ربط جميع ادارات الديوان مع الوزارات المختصة.



مديريات الخدمات:



وهى الجهات الخارجية التى ترتبط بخدمة المواطن سيتم ربطها مع الديوان العام والوحدات المحلية وذلك للتوفير على المواطن وراحته، وذلك باضافة وسائل تقديم الخدمة للمواطن ليس من خلال المركز التكنولوجي كذلك بواسطة وسائل التواصل (التليفون المحمول – جهاز الحاسب الآلى بالمنزل) وذلك عن طريق شبكة الانترنت والدخول على موقع بوابة محافظة الأقصر وربط جميع الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وذلك عن طريق الرقم القومى لكل مواطن.





أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عن تصدر المركز التكنولوجي بمدينة الزينية للترتيب الأول على مستوى المحافظة بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوي محافظة الأقصر للأسبوع السادس علي التوالي.