وزير الأوقاف: لا حرج من أداء صلاة الجمعة في المنزل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الأمل حياة"، مشيرا إلى أنه تم فتح المساجد ولكن خطر فيروس "كورونا" مازال قائم ولم ينته.

وأكد "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات، مشيرا إلى أنه لا حرج من أداء صلاة الجمعة في المنزل.

وتابع وزير الأوقاف: "بدأنا حملة نظافة في المساجد استعدادا لفتحها للمصلين يوم الجمعة المقبلة".

وفي وقت سابق، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية فى كل مديرية برئاسة مدير المديرية، مؤكدًا على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية.

كما شدد وزير الأوقاف على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل حياة"، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

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