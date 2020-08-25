نجم الأهلي يطلب الرحيل

أبلغ حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بأنه لن يجدد عقده مع المارد الأحمر حال عدم عودته خلال الفترة المقبلة.





وطلب حسين السيد، الحصول على الاستغناء الخاص به في حال عدم العودة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وانتهت إعارة حسين السيد مع الصفاقسي التونسي، ويرغب في العودة مرة أخرى وعدم تجديد إعارته.





ويمتلك حسين السيد العديد من العروض على رأسها الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب، بالإضافة إلى نادى الزمالك الذي يسعي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعينم الجبهة اليسري.