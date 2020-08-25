المحامين تعقد تأبينا للراحل عبد العظيم المغربي

عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، تأبين للراحل عبد العظيم المغربي الأمين العام المساعد لدولة المقر، وذلك بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.





وحضر التأبين، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والأمناء العامين المساعدين باتحاد المحامين العرب، وممثلان لسفارة فلسطين، ونقابة المحامين الفلسطينية، وممثل عن المؤتمر الشعبي اللبناني.





توفى “المغربي” السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري، كما شغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقًا، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب منذ عدة سنوات.





وكان تقدم نقيب محامي مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه وبصفته عن محامين مصر والوطن العربي، بخالص التهنئة إلى الأستاذ الجليل ضياء السعدي نقيب محامي العراق، ولمحامي العراق بمناسبة الذكرى 84 لتأسيس نقابة المحامين العراقية.





وأعرب "عطية"، عن خالص الأمنيات بالتقدم والرقي والازدهار ووحدة عراقنا الشقيق البوابة الشرقية للأمة العربية.





وعقد حفل تأبين للراحل الأستاذ عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.





ذلك بناء على قرار نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام الأستاذ ناصر الكريوين.