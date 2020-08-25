تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة المرحلة الأولى لتجهيز قسم الأشعة بالمراكز الطبية الجديدة (مركز جراحة المخ والأعصاب – مركز جراحة العظام – مركز جراحة النسا والتوليد).

وتم افتتاح تشغيل جهازي ( الرنين المغناطيسى MRI والأشعة المقطعية CT) بتكلة اجمالية 20 مليون جنيه وذلك ضمن خطة تجهيز قسم الاشعة بالمراكز الطبية بأجهزة أشعة مختلفة بتكلفة اجمالية بقيمة 50 مليون جنيه.

جاء ذلك فى اطار خطة الجامعة لتجهيز قسم الأشعة لخدمة مرضى المراكز الطبية الثلاثة الجديدة وتزويد القسم بأحدث أجهزة الأشعة لسرعة تشخيص الأمراض المختلفة بدقة عالية.

حضر الافتتاح الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور جمال العدل ناب المدير التنفيذي لإدارة المراكز الطبية الثلاثة، الدكتور أحمد عبد الخالق عبد الرازق رئيس قسم الأشعة التشخيصية، الدكتور حاتم بدر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة، الدكتورة لمياء السروجى المشرف على قسم الاشعة بالمراكز الطبية، أيمن زكى المدير المالي والإداري للمراكز الطبية الثلاثة.

وأشار الدكتور أحمد عبد الخالق أنه تم افتتاح تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي وهو أحدث جهاز قوى المجال 1.5 تسلا يتميز بفتحة كبيرة لفحص المرضى ذوى الحجم الكبير والوزن الزائد ويتميز الجهاز بسرعة الفحص والدقة العالية وقد تم تزويد الجهاز بالتقنيات الحديثة لفحص أمراض الجهاز العصبى والعمود الفقرى والجهاز الحركي وأمراض النساء وهذه التقنيات تشمل (التصوير بالانتشار – التصوير بالتروية – التصوير الكيميائى - تصوير شرايين المخ) وهذه الخواص الحديثة تساعد فى التشخيص المبكر لجلطات المخ وتحديد أنواع أورام المخ ومساعدة الجراح فى نوع العملية وطريق الوصول للورم بدقة متناهية.

كما يستخدم الجهاز فى تشخيص التصلب المتعدد وأمراض الشيخوخة والتشخيص المبكر للانزلاق الغضروفي والحبل الشوكي ويمكن عمل مسح شامل للجسم للتشخيص المبكر لمدى انتشار الأورام السرطانية والثانويات ويستخدم كذلك للكشف المبكر للمراحل الأولى لغضروف الركبة وتيبس مفصل الكتف.

كما تم افتتاح تشغيل جهاز الاشعة المقطعية 128 مقطع وهو أحدث جيل من أجهزة التشخيص وفائق السرعة وذو درجة وضوح كبيرة للصورة وله قدرة على تصوير جميع أجزاء الجسم فى ثوان معدودة ويستخدم فى تصوير العظام المختلفة وشرايين القلب والجسم وتم تزويد الجهاز بتقنيات حديثة لتقليل كمية الأشعة التى يتعرض لها المريض.

وأضاف تم توصيل الأجهزة بنظام الباكس في إطار تحول الجامعة إلى الاعتماد على الأنظمة الرقمية في المجال الطبي.

تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة
تفاصيل افتتاح وتشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالمنصورة

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