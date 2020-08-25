التعادل الايجابى يحسم ودية الدخان والشرطة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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حسم التعادل الإيجابي مباراة الشرقية للدخان أمام ضيفه اتحاد الشرطة، بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الدخان ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دورى القسم الثالث فى أكتوبر المقبل، تقدم أصحاب الأرض عن طريق لاعبه أحمد أمين (أوفا) من ركلة جزاء، وادرك اللاعب توتي المحترف الغيني التعادل للشرطة.

أعرب علاء ابراهيم المدير الفنى لفريق للدخان عن رضاه عن اداء فريقه أمام الشرطة في اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة بملعبه وانتهى بالتعادل الايجابي، وان فريقه تأثر كثيراً للفترة الطويلة التى شهدت توقف الدورى مشيرًا إلى ان هذه الفترة كانت لها تأثير سلبى على اداء الفريقين.

وأضاف ابراهيم ان التعادل نتيجة عادلة للفريقين بعد توقف طويل للمسابقة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ويستعد الدخان لملاقاة كوكاكولا يوم الخميس المقبل بنفس الملعب، وبينما يواجه الشرطة غريمه التقليدي الداخلية بملعب الشرطة يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الشرطة المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ويواجه الدخان فريق القومي على ملعبه ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة، بينما يخرج الشرطة لمواجهة بطا ضمن مباريات الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث.

ترتيب المجموعة الخامسة
1- الدخان 59 نقطة
2- الإتصالات 56 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 40 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- القومي 32 نقطة
7- المعادي 31 نقطة
8- بشتيل 29 نقطة
9- الصف 28 نقطة
10- العياط 25 نقطة
11- جينيس 22 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- الصيد 17 نقطة
14- البدرشين 17 نقطة

ترتيب المجموعة السادسة
1- السكة 50 نقطة
2- البلاستيك 45 نقطة
3- مصر للتأمين 44 نقطة
4- العبور 42 نقطة
5- ألماظة 40 نقطة
6- الشمس 39 نقطة
7- شباب بطا 38 نقطة
8- اتحاد الشرطة 37 نقطة
9- بهتيم 34 نقطة
10- بنها 29 نقطة
11- المرج 29 نقطة
12- طوخ 28 نقطة
13- الغابه 25 نقطة
14- الأميرية 23 نقطة
15- سراى القبة 6 نقاط

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