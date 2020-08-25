وزيرة التضامن تزور جمعية أيادي المستقبل لعلاج الأروام بالإسكندرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:35 م
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مركز جمعية أيادى المستقبل 4040 لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان، استكمالا لجولتها بمحافظة الإسكندرية.

وتفقدت القباج مباني المركز وغرفه، والأجهزة الطبية الحديثة، واستمعت إلى طلبات المواطنين، واطمأنت لسير العلاج للمرضى بشكل صحيح.

وأثناء تفقدها استمعت إلى شرح من إدارة المركز أنه تم بدء العمل بالمركز في بداية عام 2006، ونظرًا للزيادة المستمرة في أعداد مرضى الأورام والحاجة المُلحة لتوفير قسم داخلي لاستقبال الحالات المتأخرة لمرضى الأورام الغير قادرين والذين يحتاجون إلى رعاية خاصة؛ تم بناء مستشفى ملحق لمركز أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان، وبدأ تشغيله عام 2014 ليكون الأول في الشرق الأوسط الذي يقوم بتقديم خدمة العلاج التخفيفي والتلطيفي بالمجان لمرضى السرطان غير القادرين، ثم توسع عمل المركز ليشمل الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وبالتإلي العلاج المبكر هو أفضل الطرق المتاحة لزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض، ولذلك تم افتتاح مركز للكشف المبكر لأورام الثدي وبدأ العمل فيه عام 2019 بمنطقة فلمنج.

وتم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة التي تساعد في الكشف المبكر لأورام الثدي ومنها الفحص الإشعاعي للثدي (الماموجرام)، وهو تصوير الثدي بالأشعة السينية، ويعتبر أدق وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكانت زارت القباج، وبدأت جولتها بديوان عام المحافظة واستقبلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتناول اللقاء توسيع المشترك بين المحافظة والوزارة.

وتفقدت القباج برفقة المحافظ مجمع الدفاع الإجتماعي والذي تم تطويره بالكامل وإعادة افتتاحه في أكتوبر عام ٢٠١٧ في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.

وقامت القباج بتفقد ورش الكهرباء والنجارة، وأدارت حوارا مع الأبناء حول برامج تدريبهم والمنتجات التي صنعوها بأيديهم.

يشار إلي أن مجمع الدفاع يضم ٥ مبانٍ تحتوي على مكتبة، ومسرح، ومدرسة، وورش للكهرباء لتدريب الأبناء، والقسم الاجتماعي والنفسي، وغرف الزيارات والرسم، والموسيقى، وصالة ألعاب، وغرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة عزل طبي، ومطعم ومطبخ ومغسلة وورشة نجارة، وورشة طباعة، وعيادة، مكتب مراقبة، وملعب كرة قدم، وحديقة ألعاب، وملعب كرة طائرة ومسجد.

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وزيرة التضامن علاج جمعية أيادي المستقبل الأورام

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