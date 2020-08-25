ميلان يستهدف ثلاثي ريال مدريد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أبدي نادي ميلان الإيطالي رغبة قوية في التعاقد مع ثلاث لاعبين من نادي ريال مدريد من أجل تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفقاً لشبكة " فوتبول إيطاليا " فإن الروسونيري يستهدف التعاقد مع كلا من أوسكار رودريغيز، لوكا يوفيتش وإبراهيم دياز.

وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة الثلاثية قد تكلف إدارة ميلان قرابة 70 مليون يورو، وهو مبلغ ليس كبير جدًا على إدارة النادي الأيطالي.

حيث يتوراح التعاقد مع النجم الصربي لوكا يوفيتش بالإضافة إلى أوسكار رودريغيز 60 مليون يورو ، فيما قد تكلف صفقة دياز قرابة 10 مليون يورو.

يذكر أن لوكا يوفيتش قد شغل أهتمام عدد كبير من الأندية الإيطالية أبرزها نابولي وفيورنتينا، بعدما لم يحصل على فرصة حقيقية من الفرنسي زين الدين زيدان، منذ انضمامه من نادي أينتراخت فرانكفورت، فيما قضي رودريغيز الموسم الماضي كامل داخل نادي ليغانيس للإعادة.

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