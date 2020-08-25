ميلان يستهدف ثلاثي ريال مدريد









أبدي نادي ميلان الإيطالي رغبة قوية في التعاقد مع ثلاث لاعبين من نادي ريال مدريد من أجل تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وفقاً لشبكة " فوتبول إيطاليا " فإن الروسونيري يستهدف التعاقد مع كلا من أوسكار رودريغيز، لوكا يوفيتش وإبراهيم دياز.





وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة الثلاثية قد تكلف إدارة ميلان قرابة 70 مليون يورو، وهو مبلغ ليس كبير جدًا على إدارة النادي الأيطالي.





حيث يتوراح التعاقد مع النجم الصربي لوكا يوفيتش بالإضافة إلى أوسكار رودريغيز 60 مليون يورو ، فيما قد تكلف صفقة دياز قرابة 10 مليون يورو.



