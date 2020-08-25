ابنة الفنانة الراحلة شويكار: "شكينا في الأول أن عندها كورونا وعملنا التحاليل وطلعت سلبية" (فيديو)

Advertisements

قالت منه الله، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إن والداتها قضت يومًا كاملًا في المستشفى لأنهم كانوا شاكين في إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهم قاموا بعمل تحليل وتأكدوا من سلبية العينة.

وأضافت منه الله في اتصال هاتفي ببرنامج "هالة خاصة" المذاع على فضائية "النهار": "عمرها ما كانت بتشكي من تعبها، مكنتش بتحب تشيل حد همها، وكانت دايما بتقولي مش تشغيلي بالك بيا".

وتابعت "كانت بتخاف عليا أوي، ولما كلمتني وقالتلي أنها تعبانة، عرفت أن الموضوع كبير لأنه في العادي مش بتشتكي وشكيت في إصابتها كورونا، ودخلنا المستشفى وقاعدنا يوم وعملنا التحاليل وطلعت سلبية، وبعدين قال الدكتور أنها مصابة بالمرارة".

ورحلت الفنانة القديرة شويكار، بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ودفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

أكثر من 170 عملا فنيا تركتها دلوعة السينما المصرية شويكار إرثا للتاريخ سطرت بهم أجمل أعمالها ومشاهدها التى حفرت بأذهان الجمهور بداية من ستينيات القرن الماضى وحتى آخر أعمالها بالألفينات، وإن كان جمالها الفرعونى لا يمنعها من أن تتجه للكوميديا لتحجز لنفسها مكانة خاصة تنفرد بها وسط نجمات الجيل اللاتى كانوا جميعا يتجهن للأعمال الرومانسية دون تفكير فى تلك المرحلة فبعد أن بدأت حياتها الفنية داخل نادى سبورتنج حيث كانت تشارك فى بعض الأفلام القصيرة ومنها إلى القاهرة ليكتشفها الراحل فطين عبدالوهاب وتبدأ مشوارا فنيا طويلا بهوليوود الشرق خطت فيه خطواتها الأولى كغيرها من نجمات الجيل بأدوار صغيرة بجوار أبطال العمل بداية من الزوجة 13.



أما شويكار وبمجرد أن رشحها الراحل عبد المنعم مدبولى لأداء إحدى البطولات المسرحية فى ذلك الوقت وهى مسرحية «أنا وهو وهى» أمام مهندس الكوميديا «فؤاد المهندس»، لم يملك فؤاد زمام قلبه أمام شويكار فتلك الفتاة الشابة التى تملك روحا شقية وابتسامة بريئة وخفة دم خطفت قلبه منذ الوهلة الأولى ليعترف لها على خشبة المسرح بحبه ويطلبها للزواج قائلا «تتجوزينى يا بسكوتة» وهنا بدأت أقوى علاقة حب عرفها التاريخ الفنى وبالفعل تزوج الثنائى بعد انتهاء تصوير فيلم «هارب من الزواج» والتى كانت ترتدى فيه شويكار فستان زفاف بآخر مشهد لها بالفيلم فقرر فؤاد المهندس أن يأخذها بفستان الفيلم إلى المأذون بعد التصوير وكان يرتدى بدلة زفاف أيضا وفقا للمشهد واصطحبا معهما المخرج الراحل حسن الصيفى ليكون شاهدا على الزواج، ويتم عقد القران فى الساعة الثانية صباحا.