ابنة الفنانة الراحلة شويكار: "شكينا في الأول أن عندها كورونا وعملنا التحاليل وطلعت سلبية" (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت منه الله، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إن والداتها قضت يومًا كاملًا في المستشفى لأنهم كانوا شاكين في إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهم قاموا بعمل تحليل وتأكدوا من سلبية العينة.
وأضافت منه الله في اتصال هاتفي ببرنامج "هالة خاصة" المذاع على فضائية "النهار": "عمرها ما كانت بتشكي من تعبها، مكنتش بتحب تشيل حد همها، وكانت دايما بتقولي مش تشغيلي بالك بيا".
وتابعت "كانت بتخاف عليا أوي، ولما كلمتني وقالتلي أنها تعبانة، عرفت أن الموضوع كبير لأنه في العادي مش بتشتكي وشكيت في إصابتها كورونا، ودخلنا المستشفى وقاعدنا يوم وعملنا التحاليل وطلعت سلبية، وبعدين قال الدكتور أنها مصابة بالمرارة".
ورحلت الفنانة القديرة شويكار، بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ودفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
أكثر من 170 عملا فنيا تركتها دلوعة السينما المصرية شويكار إرثا للتاريخ سطرت بهم أجمل أعمالها ومشاهدها التى حفرت بأذهان الجمهور بداية من ستينيات القرن الماضى وحتى آخر أعمالها بالألفينات، وإن كان جمالها الفرعونى لا يمنعها من أن تتجه للكوميديا لتحجز لنفسها مكانة خاصة تنفرد بها وسط نجمات الجيل اللاتى كانوا جميعا يتجهن للأعمال الرومانسية دون تفكير فى تلك المرحلة فبعد أن بدأت حياتها الفنية داخل نادى سبورتنج حيث كانت تشارك فى بعض الأفلام القصيرة ومنها إلى القاهرة ليكتشفها الراحل فطين عبدالوهاب وتبدأ مشوارا فنيا طويلا بهوليوود الشرق خطت فيه خطواتها الأولى كغيرها من نجمات الجيل بأدوار صغيرة بجوار أبطال العمل بداية من الزوجة 13.

أما شويكار وبمجرد أن رشحها الراحل عبد المنعم مدبولى لأداء إحدى البطولات المسرحية فى ذلك الوقت وهى مسرحية «أنا وهو وهى» أمام مهندس الكوميديا «فؤاد المهندس»، لم يملك فؤاد زمام قلبه أمام شويكار فتلك الفتاة الشابة التى تملك روحا شقية وابتسامة بريئة وخفة دم خطفت قلبه منذ الوهلة الأولى ليعترف لها على خشبة المسرح بحبه ويطلبها للزواج قائلا «تتجوزينى يا بسكوتة» وهنا بدأت أقوى علاقة حب عرفها التاريخ الفنى وبالفعل تزوج الثنائى بعد انتهاء تصوير فيلم «هارب من الزواج» والتى كانت ترتدى فيه شويكار فستان زفاف بآخر مشهد لها بالفيلم فقرر فؤاد المهندس أن يأخذها بفستان الفيلم إلى المأذون بعد التصوير وكان يرتدى بدلة زفاف أيضا وفقا للمشهد واصطحبا معهما المخرج الراحل حسن الصيفى ليكون شاهدا على الزواج، ويتم عقد القران فى الساعة الثانية صباحا.

أخبار تهمك

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 10 ساعة

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ حوالي 5 ساعات

تأكيد عاجل من الخارجية المصرية حول ملء سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالفاكس.. ميسي يُخبر برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي

منذ ثلث ساعة

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فايلر يصدم صالح جمعة من جديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ 35 دقيقة

ميلان يستهدف ثلاثي ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

كوميكس - صفقة تبادلية جديدة بين الأهلي وبيراميدز (صور)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

عاجل - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

07:11 م

ميلان يستهدف ثلاثي ريال مدريد

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى