الخميس.. أحمد رزق ضيف إنجي علي في "أسرار النجوم"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تستضيف الإعلامية أنجي على في برنامج "أسرار النجوم" على محطة راديو نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة يوم الخميس المخرجة الفنان أحمد رزق.

وشاركت إنچي علي صورة تجمعها بالنجم أحمد رزق عبر حسابها الرسمي بإنستجراك وكتبت : انتظرونا وحلقة خاصة بكل الحب واحد من نجوم السينما المصرية ، مشهور بملامحه وضحكته بدأ من فوق المسرح الجامعة ، حقق نجاحات كبيرة خلال مشواره الفني حتي أصبح نجم شباك متجدد .

وتابعت : قادر علي لعب أصعب وأعقد أدوار الكوميديا والتراچيدي واجتماعي ، النجم الغالي وصديقي أحمد رزق

ومن المتوقع أن يتحدث أحمد رزق عن نجاح مسلسل " لخط الأيد " ، الذي شارك فيه مؤخرًا وأعماله الفترة المقبلة.

والجدير ذكره أن أحمد رزق شارك في مسلسل "الإختيار " كضيف شرف والذي عرض في السباث الرمضاني الماضي لعام 2020

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