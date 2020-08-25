ياسمين عبدالعزيز تفتح صندوق الذكرايات بصوره في فترة المراهقه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:27 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بصوره قديمة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "عبدالعزيز" في الصورة فى فترة المراهقه، وعلقت على الصورة قائلةَ:" قديم".

يشار أن ياسمين عبدالعزيز شاركت مؤخرًا في مسلسل "ونحب تاني ليه " وتم عرضه في دراما رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
ياسمين عبدالعزيز تفتح صندوق الذكرايات بصوره في فترة المراهقه
ياسمين عبدالعزيز تفتح صندوق الذكرايات بصوره في فترة المراهقه
ياسمين عبدالعزيز تفتح صندوق الذكرايات بصوره في فترة المراهقه
ياسمين عبدالعزيز تفتح صندوق الذكرايات بصوره في فترة المراهقه

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ياسمين عبدالعزيز ونحب تاني ليه الفنانة ياسمين عبدالعزيز احمد العوضي

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