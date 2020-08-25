"بومبيو" يناقش مع "حمدوك" تطورات العلاقات السودانية الإسرائيلية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وناقش بومبيو وحمدوك الدعم الأمريكي المستمر للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون وأشارا إلى أن إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في السودان لا يزال يمثل أولوية ثنائية حاسمة لكلا البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الجانبان ناقشا التطورات الإيجابية في العلاقات السودانية الإسرائيلية.

وحث بومبيو، حمدوك على الاستمرار في إعطاء الأولوية لحماية المدنيين في دارفور وغيرهم من الفئات المهمشة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها.

واتفقا على أن تحقيق اتفاق المنفعة المتبادلة بين السودان وإثيوبيا، واتفقا على مواصلة المفاوضات الخاصة بسد النهضة للوصول إلى اتفاق متوازن بشأن السد.

وعلق بومبيو، على تويتر، قائلاً: "سعيد بلقاء رئيس الوزراء السوداني، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان ومناقشة التزام السودان بتعميق العلاقة مع إسرائيل".

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