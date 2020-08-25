أسباب ابتعاد الحريري عن الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

يعيش لبنان فترة من أصعب فتراته، إذ تتداعى عليه الأزمات، واحدة تلو الأخرى، فبينما يمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، لم يشهد مثلها على مدى عقود، وبينما تزداد آلام لبنان الاقتصادية، من جراء تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، يتهاوى البلد العربى أمام كارثة تفجير مرفأ بيروت، التى وقعت فى الرابع من شهر أغسطس الحالى، مخلفة عشرات الضحايا، ومئات الجرحى والمصابين، فضلا عن تشريد نحو 300 ألف شخص، من جراء الدمار الهائل الذى لحق بالعاصمة بيروت.





رحيل حكومة دياب مطلب شعبى

ومنذ وقوع كارثة انفجار المرفأ، اندلعت تظاهرات نظمها محتجون، طالبوا خلالها باستقالة الحكومة التى يترأسها حسان دياب، وبرحيل النخبة السياسية الحاكمة، وبالفعل تقدمت حكومة حسان دياب باستقالتها، لكن الشارع اللبنانى لم يهدأ، إذ يصر المحتجون على التحقيق فى الحادث ومحاسبة كل مسئول تسبب فى وقوعه.





مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

ومنذ رحيل حكومة حسان دياب، بدأت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التى ستخلفها، فى هذا الوقت العصيب، وكان من بين أبرز الأسماء المرشحة لتولى المسئولية، سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، إذ أكد رفيق شلال، مستشار الرئيس اللبناني، أن الرئيس ميشال عون يجرى مشاورات عدة لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن سعد الحريرى، أحد أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة، لما له من حضور وتأثير، لكن الأمر لم يزل في إطار الحوار والمفاوضات.





الحريرى يعلن عدم نيته فى تولى رئاسة الحكومة اللبنانية

بينما خرج الحريرى، اليوم الثلاثاء، ليعلن عدم نيته فى تولى رئاسة الحكومة اللبنانية، مطالبا برفع اسمه من التداول فى قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.





وقال الحريرى، فى بيان له: "‎كنت قد آليت على نفسي عدم اتخاذ موقف سياسي قبل صدور حكم المحكمة الخاصة لبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقبل استكمال الاتصالات مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي، ومع القوى السياسية اللبنانية، بشأن المبادرة التي حملها الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، ‎وفي الحقيقة، إني أرى أن الاهتمام الدولي المتجدد ببلدنا، وعلى رأسه مبادرة الرئيس ماكرون، والزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين والعرب، يمثل فرصة قد تكون أخيرة ولا يمكن تفويتها لإعادة بناء عاصمتنا الحبيبة بيروت، وتحقيق سلسلة إصلاحات يطالب بها اللبنانيون، ونحاول تنفيذها منذ سنوات عديدة، ولفك العزلة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، بموارد خارجية تسمح بوقف الانهيار المخيف في مرحلة أولى، ثم الانتقال تدريجيا إلى إعادة النمو في مرحلة ثانية".





وعن أسباب قراره بعدم تولى رئاسة الحكومة الجديدة، قال الحريرى، فى بيانه: "مع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آن معا، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية، أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة، وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه السياسيين، ليصبح ابتزازا للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين وكراماتهم".





وأضاف الحريرى: "بناء عليه، وانطلاقا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم، وتحقيق الإصلاحات المعروفة، والتي تأخرت كثيرا، وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي، في المساعدة على مواجهة الأزمة، ثم الاستثمار في عودة النمو، فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد".





وأوضح الحريرى، فى بيانه "أن المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية للدستور، ودعوته فورا لاستشارات نيابية ملزمة، عملا بالمادة 53، والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف"، مضيفا: "بالطبع، فإنني مع كتلة المستقبل النيابية، وفي الاستشارات النيابية التي يفرضها الدستور من دون إبطاء، وينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، سنسمي من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام بلدنا، كما سنراهن أن تكون هذه الحكومة قادرة شكلا ومضمونا على القيام بهذه المهمة، لنتعاون معها في المجلس النيابي لتحقيق إعادة إعمار بيروت وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وفتح المجال أمام أصدقائنا في المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان إنسانيا واقتصاديا وماليا واستثماريا".





وكان الرئيس اللبنانى، ميشال عون، قد أعلن، يوم الإثنين، الموافق 10 أغسطس الحالى، عن قبوله استقالة حكومة حسان دياب، مطالبا إياها الاستمرار باستمرار الأعمال حتى تشكل الحكومة الجديدة.





بينما أعلن حسان دياب، في وقت سابق، استقالة حكومته، وقال: "الله يحمى لبنان، فمنظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة وهي أكبر من الدولة".





وأكد دياب، أن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي، مضيفا: "فساد بعض الأطراف في لبنان أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات".



