ليبيا تنتفض.. مطالبات أممية بوقف العنف ضد المتظاهرين في طرابلس









عرضت قناة مداد نيوز، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان "ليبيا تنتفض ومطالبات أممية بوقف العنف ضد المتظاهرين"، حيث يكشف عن تفاصيل دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري وشامل بسبب استخدام ميليشيات ومرتزقة الوفاق العنف والقوة ضد متظاهري طرابلس.





وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام ميليشيات ومرتزقة الوفاق العنف والقوة ضد متظاهري طرابلس مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، حيث أن اعتقالات واسعة طالت منظمي الاحتجاجات.





وتابع التقرير أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أيدت التظاهرات، وقالت إن الدافع ورائها هو الظروف المعيشية السيئة من انقطاع للكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في العاصمة الليبية طرابلس، خاصة وأن الليبيون في العاصمة طرابلس ومناطق سيطرة حكومة الوفاق خرجوا للتظاهر ضد فساد السراج مطالبين بطرد المرتزقة السوريين الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا ووقف ما تدفعه الوفاق لهم من ثروات الشعب الليبي قبل أن تُفرِّقهم عناصر الميليشيات والمرتزقة.





وأضاف التقرير أن الليبيون فى العاصمة طرابلس واصلوا التظاهرات وأحرقوا الإطارات وإغلاق الطرق في العاصمة الليبية، فيما نفذت الميليشيات حملة اعتقالات واسعة في أحياء العاصمة ضد المتظاهرين الذين يطالبون برحيل السراج وحكومة الوفاق، بينما أفاد شهود عيان أن مرتزقه تدعمهم تركيا أطلقوا النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس .





وإنطلقت الاحتجاجات في طرابلس الليبية واتسعت، لتشمل مظاهرات ليلية في أحياء غرب طرابلس على غرار غوط الشعال، السياحية، حي الإسلامي، الدريبي، كشلاف، قدح، الرياضية، وحي الأندلس، بالإضافة إلى شرق العاصمة في سوق الجمعة وتاجوراء، بينما نفذت ميليشيات طرابلس حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين.



