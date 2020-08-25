خالد الجندي يفسر قول الله تعالى "وشهد شاهد من أهلها"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:43 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم به معانى كثيرة تحمل أوجه مختلفة، فمثلا قول الله تعالى "وشهد شاهد من أهلها"، له الكثير من الآراء.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "الرأى الأول، أن الشاهد قد يكون طفل موجود فى القصر انطقه الله، والرأي الثاني، يمكن أن يكون جن أو ملك سمعوا صوته ولم يروه، والرأى الثالث، يقال إنه ابن عمها وكان راجل عاقل، أما الراى الرابع فهو العجيب وهو القميص الذي قطع من الخلف مما يقصد أن المرأة كانت تلاحقه وليس يوسف".

وأعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، عن سعادته لاتجاه الدولة لتطوير الداعية والعالم والشيخ، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير الدعاة خلال اجتماعه مع وزير الأوقاف ورئيس الوزراء.


وأضاف "الجندي"، أن أهم ما لفت انتباه أنه بين مسئوليات السياسة الخارجية، والاحداث في جميع دول العالم المحيطة والتحديات السياسية والاقتصادية وفيروس كورونا وإنشاء الطرق، والاهتمام بالمرفق الصحي والعملية التعليمية، وتوفير الأمن الغذائي لمصر، نجد اهتمام الرئيس بتجديد الخطاب الديني والارتقاء بالمصنع للخطاب الديني وهما الشيوخ.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أصحاب الخطاب الديني يحظو بحيز من تفكير الرئيس السيسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وشهد شاهد من أهلها طفل خالد الجندي القرأن

أخبار تهمك

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

كوميكس - صفقة تبادلية جديدة بين الأهلي وبيراميدز (صور)

منذ ساعة و نصف

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. خالد الجندي يطلق مبادرة "حاور شيخك" لنقد الخطاب الديني (فيديو)

خالد الجندي يطلق مبادرة "حاور شيخك" لنقد المشايخ وفتاويهم

خالد الجندى: أصحاب العقيدة الرخوة يهربون من الوطن في الشدائد

خالد الجندي: لدينا أزمة فى الخطاب الديني

خالد الجندي: أشكر السيسي على اهتمامه بتطوير الدعاة وتجديد الخطاب الديني (فيديو)

خالد الجندي: هناك فجوة بين الدين والتدين (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

مفاجآت عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

06:34 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى