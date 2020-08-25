خالد الجندي يفسر قول الله تعالى "وشهد شاهد من أهلها"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم به معانى كثيرة تحمل أوجه مختلفة، فمثلا قول الله تعالى "وشهد شاهد من أهلها"، له الكثير من الآراء.





وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "الرأى الأول، أن الشاهد قد يكون طفل موجود فى القصر انطقه الله، والرأي الثاني، يمكن أن يكون جن أو ملك سمعوا صوته ولم يروه، والرأى الثالث، يقال إنه ابن عمها وكان راجل عاقل، أما الراى الرابع فهو العجيب وهو القميص الذي قطع من الخلف مما يقصد أن المرأة كانت تلاحقه وليس يوسف".





وأعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، عن سعادته لاتجاه الدولة لتطوير الداعية والعالم والشيخ، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير الدعاة خلال اجتماعه مع وزير الأوقاف ورئيس الوزراء.







