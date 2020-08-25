عاجل.. التعليم تعلن موعد نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة وأعمال الفحص

صرح رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، بأن أعمال مراجعة تظلمات الطلاب ما زالت مستمرة، وسيتم الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة نهاية الشهر الجاري.





وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تتم المراجعة بصورة دقيقة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة لمواجهة كورونا، موضحا أن الوزارة تلقت عددًا كبيرًا من التظلمات تجاوزت 60 ألف تظلم، وأن هناك بعض الطلاب حصلوا على درجات خلال عمليات التظلم تتراوح من نصف درجة حتى ٥ درجات.





وأشار حجازي، إلى أنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع، تباعًا، طبقًا لما يرد إلى لجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي من هنا ، وأن أعمال التظلمات تتم وَفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة؛ لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا يقل تأمينًا عما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح.





وأشار حجازي، إلى أنه في حالة التأكد من أحقية الطالب في أية درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان، لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.





وكان اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021، وكذلك موعد امتحان الدور الأول 2020 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.





وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إنه نتيجة لانتشار جائحة الكورونا تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السودانية الاتحادية لحين انتهاء أزمة جائحة الكورونا بالسودان، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 12 ديسمبر وتستمر حتى يوم 21 من نفس الشهر.





وأضاف أنه بناء على التنسيق بين الوزارتين تم اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020 - 2021 لتبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة بالسودان مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية والتى من بينها توفير كمامات، ومطهرات، وأجهزة كشف حرارة لحماية جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات وكذا المعلمين والمعاونين والعمال.



