المقاولون العرب يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:34 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
وجه المقاولون العرب، صدمة إلى عشاق كرة القدم المصرية، ملعنًا عدم إذاعة مباراة الفريق أمام الزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بفريق ذئاب الجبل، أن النادي برئاسة المهندس صلاح محسن اتخذ قرارًا بعد إذاعة مباراة الفريق أمام الزمالك، بسبب تقاعس صرف مستحقات المقاولون المتأخرة لدى الشركة الراعية.

Volume 0%
وأضاف المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب : " أن الشركة الراعية تكاسلت عن صرف مستحقات المقاولون المتأخرة، في ظل الالتزامات المالية الكبيرة على النادي وسط جائحة كورونا".

وأوضح أن النادي لن يُذيع مباراته أمام الزمالك بصفتخ صاحب المباراة وصاحب الحقوق في نفس الوقت، ولم يمسح بدخول  عربات البث التلفزيوني لملعب المباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقاولون والزمالك المقاولون الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك في التدريبات

منذ ساعة و 12 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 5 ساعات

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 9 ساعات

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كوميكس - صفقة تبادلية جديدة بين الأهلي وبيراميدز (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

منذ 18 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص - الزمالك يعد اللاعبين بصرف مكافآت الدوري حال الفوز على المقاولون العرب

أزمة جديدة.. المصري يهدد بعدم إذاعة مباراة الزمالك

المصري: لن نذيع مباراة الزمالك

المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك نهائيا

عاجل.. أزمة في مباراة الزمالك والمقاصة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الأربعاء 3-10-2019 مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر ON SPORTS HD

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

مفاجآت عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

06:34 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى