المقاولون العرب يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة الزمالك

وجه المقاولون العرب، صدمة إلى عشاق كرة القدم المصرية، ملعنًا عدم إذاعة مباراة الفريق أمام الزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وقال محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بفريق ذئاب الجبل، أن النادي برئاسة المهندس صلاح محسن اتخذ قرارًا بعد إذاعة مباراة الفريق أمام الزمالك، بسبب تقاعس صرف مستحقات المقاولون المتأخرة لدى الشركة الراعية.

وأضاف المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب : " أن الشركة الراعية تكاسلت عن صرف مستحقات المقاولون المتأخرة، في ظل الالتزامات المالية الكبيرة على النادي وسط جائحة كورونا".

وأوضح أن النادي لن يُذيع مباراته أمام الزمالك بصفتخ صاحب المباراة وصاحب الحقوق في نفس الوقت، ولم يمسح بدخول

عربات البث التلفزيوني لملعب المباراة.