مالديني يزيد التكهنات حول رحيل إبراهيموفيتش

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
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فتح باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، الباب أمام رحيل مهاجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش، موضحًا أنه لا يستبعد رحيله قبل بداية الموسم المقبل.

وقال مالديني في مؤتمر صحافي "إبراهيموفيتش هو أولويتنا، بيد أنه من الطبيعي أن تكون هناك خطة ثانية، ولكن أيضاً ثالثة ورابعة".

وأضاف مالديني "نعمل جميعاً بجد من أجل التوصل إلى اتفاق. نعلم أنه ستكون هناك فترة استعداد قصيرة للموسم الجديد، وبالتالي نريد إنهاء هذا الملف بسرعة كبيرة".

وانضم "إبرا" الذي سيبلغ 39 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلى ميلان في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي بعقد لمدة ستة أشهر بعد مغادرته لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي مقابل راتب سنوي قيمته 3,5 ملايين يورو مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ومنذ عودته إلى النادي اللومباردي، كان للمهاجم السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي تأثير إيجابي على الفريق الذي كان يعاني من صعوبات، حيث سجل له 11 هدفاً في 20 مباراة في مسابقتي الدوري والكأس المحليين.

من جهته، أكد المدير العام لميلان إيفان غاتسيديس  "يمكننا جميعاً أن نرى أن إبرا لعب دوراً مهما في موسمنا وتقدمنا" في إشارة إلى إنهاء الفريق للموسم في المركز السادس.

وأضاف "نحن نبذل كل ما في وسعنا كي نواصل تعاوننا ذلك"، مشيراً إلى أنه "متفائل" بشأن التمديد للنجم السويدي.

وخاض المهاجم الدولي السابق مسيرة كبيرة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنكليزي، وصولاً الى لوس أنجليس غالاكسي حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما الى النادي اللومباردي في كانون الأول/ديسمبر.

وسبق لإبراهيموفيتش ان دافع عن ألوان ميلان بين 2010 و2012.

في المقابل، قال مالديني أنه يجري مفاوضات لتمديد عقد حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما، وأنه يجري محادثات مع تشيلسي الإنكليزي للتعاقد مع لاعب وسطه المدافع الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو الذي أعير الموسم الماضي لنادي موناكو.

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