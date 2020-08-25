داليدا خليل تتحدث بعد شفائها من الكورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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فاجأت الفنانة داليدا خليل الجمهور بفيديو حكت فيه مشاعرها في الفترة الأخيرة بعدما عانت من الكورونا وبعد ان كانت شقيقتها في خطر كونها كانت قريبة من إنفجار مرفأ بيروت، فقالت: 

بيروت.. كيفك؟ 
خبريني عن كوابيسك..
 خبريني عن أشباح الليل اللي عتّموا إيامك
 وعن يللي سرقوا الضحكة ويتّموا احلامك

من يوم اللي دمروكِ
وانا عم موت
مية موتي عليكِ وعا حلاكِ
انا عم موت
زرعوا حقدن وباهمالن فجروكِ
ومش عم بعرف شو اعمّلك
 وداويكي من اللي اذيوكِ

وبهاليوم الأسود كان المرض الساكن فيي 
مانعني افتح ايديي لاقرب شخص عا قلبي 
واقرب من روحي عليي 
مانعني داويلو جروحو
امنع اللي راحوا يروحوا
واختي اللي مرميّة عالارض
تصرخلي وأوصلاّ ما فيي

نشّفوا دموعي 
وانكسر قلبي 
وانا محجورة بغرفة
وعم موت مرتعبي

شو اللي وصلّنا لهون قولوا شو الخبرية
قولولي مين بدنا نحاسب والحقيقة مخفية
كلّو بستّر ع كلّو
لو كلّن عنا بحلّو
ما هني يللي قتلونا
واصلا هني البلا كلّو


خبريني يا بيروت؟ 
كم مرة بدنا نموت 
وعم بقولوا يللي راحوا
انكتبلن عمر جديد
قوليلي احكيلي
هيدا الحكي مزبوط؟
و
معقولي هني يلللي عاشو ونحنا
 ونحنا
اللي عم منموت؟؟؟
#ممنوع_ننسى
الفيديو فكرة وإخراج ريشا سركيس

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