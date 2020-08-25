أحمد التهامي من دخل الجيم ويعلق.. "انشاء الله اللى جاي أقوي"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:20 م
التهامي
التهامي
مصطفى فكيه
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شارك الفنان احمد التهامى، جمهوره بـ فيديو جديد له اثنا ممارسة التدريبات الرياضية من داخل الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام ".

وعلق "التهامى" على الفيديو قائلا " ان شاء الله اللى جاى اقوى بكتير قوى من القوى اللى فات ".

في سياق متصل، شارك احمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 " وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز

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فيلم زنزانه سبعه التهامي احمد التهامي

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