نقيب المحامين يعلن مواعيد الجمعيات العمومية لتقرير الدمج

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:18 م
رجائي عطية
رجائي عطية
أسماء قورة - آيات عامر
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أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، 3 قرارات بشأن دعوة الجمعية العمومية لكل من نقابتي شمال وجنوب الشرقية، ونقابتي شرق وغرب الإسكندرية، ونقابتي شمال وجنوب أسيوط.

وقال "عطية" إن القرار الأول، ينص على أن الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.


وأوضح أن القرار الثاني ينص على، أن الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب الشرقية، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

ونص القرار الثالث، على أن الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط، تنظر في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

نقيب المحامين يعلن مواعيد الجمعيات العمومية لتقرير الدمج
نقيب المحامين يعلن مواعيد الجمعيات العمومية لتقرير الدمج
نقيب المحامين يعلن مواعيد الجمعيات العمومية لتقرير الدمج
نقيب المحامين يعلن مواعيد الجمعيات العمومية لتقرير الدمج
نقيب المحامين يعلن مواعيد الجمعيات العمومية لتقرير الدمج
نقيب المحامين يعلن مواعيد الجمعيات العمومية لتقرير الدمج

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