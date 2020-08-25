محمد عمارة: تنسيقية شباب الأحزاب تشكيلة من المجتمع.. وهدفهم مصلحة الوطن
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:15 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ أو الشورى كما كان يطلق عليه سابقا غاب عن المشهد السياسي منذ 7 سنوات، وكان أمامهم تحدي في التعريف بأهمية وجود المجلس للمواطن.
وأشار "عمارة"، خلال حواره ببرنامج "قلب مصر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعتبر منصة حوارية تضم 27 حزب، ومنهم المؤيد والمعارض، معلقا: "جميعهم منصهرين معا لتحقيق مصلحة الوطن.. فالتنسيقية عبارة عن تشكيلة من المجتمع كله".
وأعرب عن تقديره لغرفة عمليات التنسيقية والتي أدارت عملية الانتخابات ومتابعتها على مستوى المحافظات، واصفا إياهم بـ خلية نحل، ولا يوجد لديهم فرق بين مرشح وعضو بالغرفة.
وفي سياق متصل التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، بالفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ من الجولة الأولى بالمحافظة، وعددهم 10 فائزين، بينهم سيدة و9 رجال.
وقدم المحافظ التهنئة للنواب الفائزين بثقة الناخبين، وأكد لهم على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة أبناء المحافظة.
وتعهد المحافظ باستمرار فتح مكتبه، وتلقي أي اتصالات لحل مشكلات المواطنين، وعقد لقاء خدمة المواطنين لشكل منتظم.
يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، حسمت من الجولة الأولى حصول 5 مرشحين على أكثر من 50%، وفوز القائمة بنسبة تجاوزت 90% من عدد الأصوات الصحيحة، حيث تنافس على 5 مقاعد فردية 27 مرشحًا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا.
وفي نفس السياق التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعضاء مجلس الشيوخ 2020 المنتخبين عن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال لقاءه بأعضاء مجلس الشيوخ، استعرض عددا من الملفات الهامة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة، والطرق، والتموين، كما ناقش ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وملف التصالح في مخالفات البناء، وأكد محافظ الفيوم على دور أعضاء مجلس الشيوخ في تحفيز المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تحظى بمقومات تنموية كبيرة إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل فإنها تسهم فى القضاء على مشكلة البطالة، فيما أكد أعضاء مجلس الشيوخ تكثيف جهودهم والعمل بشكل متكامل لخدمة التنمية على أرض المحافظة وكذا تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
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