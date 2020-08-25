محمد عمارة: تنسيقية شباب الأحزاب تشكيلة من المجتمع.. وهدفهم مصلحة الوطن

قال الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ أو الشورى كما كان يطلق عليه سابقا غاب عن المشهد السياسي منذ 7 سنوات، وكان أمامهم تحدي في التعريف بأهمية وجود المجلس للمواطن.





وأشار "عمارة"، خلال حواره ببرنامج "قلب مصر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعتبر منصة حوارية تضم 27 حزب، ومنهم المؤيد والمعارض، معلقا: "جميعهم منصهرين معا لتحقيق مصلحة الوطن.. فالتنسيقية عبارة عن تشكيلة من المجتمع كله".





وأعرب عن تقديره لغرفة عمليات التنسيقية والتي أدارت عملية الانتخابات ومتابعتها على مستوى المحافظات، واصفا إياهم بـ خلية نحل، ولا يوجد لديهم فرق بين مرشح وعضو بالغرفة.





وفي سياق متصل التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، بالفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ من الجولة الأولى بالمحافظة، وعددهم 10 فائزين، بينهم سيدة و9 رجال.





وقدم المحافظ التهنئة للنواب الفائزين بثقة الناخبين، وأكد لهم على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة أبناء المحافظة.





وتعهد المحافظ باستمرار فتح مكتبه، وتلقي أي اتصالات لحل مشكلات المواطنين، وعقد لقاء خدمة المواطنين لشكل منتظم.





يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، حسمت من الجولة الأولى حصول 5 مرشحين على أكثر من 50%، وفوز القائمة بنسبة تجاوزت 90% من عدد الأصوات الصحيحة، حيث تنافس على 5 مقاعد فردية 27 مرشحًا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا.





وفي نفس السياق التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعضاء مجلس الشيوخ 2020 المنتخبين عن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال لقاءه بأعضاء مجلس الشيوخ، استعرض عددا من الملفات الهامة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة، والطرق، والتموين، كما ناقش ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وملف التصالح في مخالفات البناء، وأكد محافظ الفيوم على دور أعضاء مجلس الشيوخ في تحفيز المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.





أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تحظى بمقومات تنموية كبيرة إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل فإنها تسهم فى القضاء على مشكلة البطالة، فيما أكد أعضاء مجلس الشيوخ تكثيف جهودهم والعمل بشكل متكامل لخدمة التنمية على أرض المحافظة وكذا تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



