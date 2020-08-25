عملية عسكرية سورية-روسية مشتركة ضد التنظيمات المتطرفة تسفر عن مقتل 327 مسلحا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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نفذ الجيش السوري، بمشاركة الجيش الروسي، عملية واسعة النطاق لمكافحة التنظيمات الإرهابية في الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري، أسفرت عن مقتل 327 مسلحا.

وقال المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، اليوم الثلاثاء: "أسفر قصف نفذته القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية، وكذلك قصف بالمدفعية في منطقة الصحراء البيضاء، عن تصفية 327 مسلحا وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة و7 مخازن للذخيرة و5 مستودعات تحت الأرض للأسلحة والذخيرة".

وأرسلت روسيا مقاتلات إلى سوريا منذ سنة 2015، عندما بدأ الجيش الروسي، بطلب من الحكومة السورية، المشاركة في العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية هناك.

هذا وقد اتفقت موسكو ودمشق الأسبوع الماضي على توسيع قاعدة حميميم الجوية.

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