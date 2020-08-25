بيرلو يُعلن رحيل نجم يوفنتوس

أعلن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، رحيل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين بشكل رسمي عن بطل الكالتشيو.





وانهي المدير الفني الجديد للبيانكونيري الجدل حول المهاجم الأرجنتيني بعد أن أكدت تقارير صحفية إيطالية مسبقًا عن إقتراب إنتقال هيغواين إلى بوكا جونيور الأرجنتيني.





وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قال بيرلو " أنتهت علاقتنا كرويا، وقد اتخذنا ذلك القرار كأشخاص جادين، بالفعل قررنا فصل المسارات".



