بيرلو يُعلن رحيل نجم يوفنتوس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أعلن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، رحيل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين بشكل رسمي عن بطل الكالتشيو.

وانهي المدير الفني الجديد للبيانكونيري الجدل حول المهاجم الأرجنتيني بعد أن أكدت تقارير صحفية إيطالية مسبقًا عن إقتراب إنتقال هيغواين إلى بوكا جونيور الأرجنتيني.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قال بيرلو " أنتهت علاقتنا كرويا، وقد اتخذنا ذلك القرار كأشخاص جادين، بالفعل قررنا فصل المسارات".

يذكر أن هيغواين قد عاد إلى يوفنتوس في صيف عام 2016, قادما من فريق نابولي، قبل أن يخرج مرتين علي سبيل الإعارة إلى أندية ميلان وتشيلسي.

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