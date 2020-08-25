من غرفة نومها. .لاميتا فرنجية تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisements

آثارت الفنانة لاميتا فرنجية الجدل وذلك عقب مشاركتها صورة من غرفة نومها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونالت الصورة التي ظهرت فيها لاميتا فرنجية من غرفة نومها بإطلالة جريئة.



يذكر أن لاميتا فرنجية، شاركت في عدد من الأعمال الفنية المصرية منها "عمر وسلمى 3"، ومع رامز جلال في فيلم "محترم إلا ربع".