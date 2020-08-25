من غرفة نومها. .لاميتا فرنجية تثير الجدل بإطلالة جريئة
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:49 م
مي مرسي
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آثارت الفنانة لاميتا فرنجية الجدل وذلك عقب مشاركتها صورة من غرفة نومها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونالت الصورة التي ظهرت فيها لاميتا فرنجية من غرفة نومها بإطلالة جريئة.
يذكر أن لاميتا فرنجية، شاركت في عدد من الأعمال الفنية المصرية منها "عمر وسلمى 3"، ومع رامز جلال في فيلم "محترم إلا ربع".
ونالت الصورة التي ظهرت فيها لاميتا فرنجية من غرفة نومها بإطلالة جريئة.
يذكر أن لاميتا فرنجية، شاركت في عدد من الأعمال الفنية المصرية منها "عمر وسلمى 3"، ومع رامز جلال في فيلم "محترم إلا ربع".
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