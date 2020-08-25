محمد عمارة: الشباب في عهد السيسي أصبح له صوت

قال الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين الشباب بشكل حقيقي بدأ منذ عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شكل الشباب نسبة كبيرة من مجلس النواب 2015، بالإضافة إلى توجه الدولة لعقد مؤتمرات الشباب، ومنتديات شباب العالم، حيث أصبح صوت الشباب المصري مسموع في الخارج في عهد السيسي.





وأشار "عمارة"، خلال حوارة ببرنامج "قلب مصر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعتبر مفرخة للأحزاب، وخلق كوادر شبابية، معلقا: "التنسيقية عملت اللي معملتهوش كيانات كبيرة".





وثمن عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور المرأة في الحياة السياسية في عهد الرئيس السيسي، معقبا: "شرفت مصر.. ورجعت لدورها الحقيقي"، مؤكدا أن المرأة تتولى مناصب هامة داخل تنسيقية شباب الأحزاب، ولا يوجد فرق بين رجل وإمرأة، منوها بأن المرأة أشد حرصا من الرجل في العمل السياسي.





وفي سياق متصل التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، بالفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ من الجولة الأولى بالمحافظة، وعددهم 10 فائزين، بينهم سيدة و9 رجال.





وقدم المحافظ التهنئة للنواب الفائزين بثقة الناخبين، وأكد لهم على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة أبناء المحافظة.





وتعهد المحافظ باستمرار فتح مكتبه، وتلقي أي اتصالات لحل مشكلات المواطنين، وعقد لقاء خدمة المواطنين لشكل منتظم.





يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، حسمت من الجولة الأولى حصول 5 مرشحين على أكثر من 50%، وفوز القائمة بنسبة تجاوزت 90% من عدد الأصوات الصحيحة، حيث تنافس على 5 مقاعد فردية 27 مرشحًا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا.





وفي نفس السياق التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفييوم، أعضاء مجلس الشيوخ 2020 المنتخبين عن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال لقاءه بأعضاء مجلس الشيوخ، استعرض عددا من الملفات الهامة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة، والطرق، والتموين، كما ناقش ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وملف التصالح في مخالفات البناء، وأكد محافظ الفيوم على دور أعضاء مجلس الشيوخ في تحفيز المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.



