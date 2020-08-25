من السودان.. 5 رسائل مطمئنة بشأن سد النهضة

خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السودان، خرجت عدة رسائل مطمئنة بشأن ملف ومفاوضات سد النهضة، وفقا للمباحثات التي دارات بين المسئول الإثيوبي ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مما بث السعادة لدى شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.





وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز الرسائل المطمئنة التي خرجت من مسئولي السودان وإثيوبيا خلال زيارة آبي أحمد للخرطوم:





1- السودان وإثيوبيا، أكدا خلال بيان مشترك، على أهمية دعم الحوار تحت ظلة الاتحاد الإفريقي لحل أزمة ملف سد النهضة، كما شهد اللقاءات اتفاق سوداني إثيوبي على دور الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة.





2- شدّد السودان وإثيوبيا على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بما يقود لصيغة يكون الجميع رابحين معها وتجعل من سدّ النهضة أداة للتكامل الإقليمي بين الدُّول المُشاطئة.





3- أشاد رئيسا الوزراء الإثيوبي والسوداني بالوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي في مفاوضات سدّ النهضة مؤكدين التزامهما بها، معتبرين تلك الوساطة تجسيدا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.





4- رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإثيوبي آبى أحمد: نثق في التوصل لإتفاق بشأن سد النهضة عبر الحوار، مستطردًا: ": نؤكد على الحوار لحل أزمة سد النهضة".









5- رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عند وصوله الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء، أكد أن أزمة سد النهضة يمكن معالجتها وديا.





يذكر أن مصر تؤكد على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.





وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.





وعن الجولة الحالية من المفاوضات، قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الهدف من هذه الجولة هو تقييم وجهات نظر الدول الثلاث، بعد تجميع صيغة أولية تحمل مقترحاتها المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل.





وفي نفس السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن هذه المفاوضات ستنتهي يوم الخميس المقبل، مضيفًا أنه سيتم رفع التقرير النهائي الخاصة بها إلى رئيس جنوب إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم الإعلان عن نتائجها.