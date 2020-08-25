سلاف فواخرجي تنعى وفاة ثريا جبران

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي وفاة وزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران، وذلك عن عمر ناهز الـ68 عاما عقب صراع طويل مع المرض.

ونشرت "فواخرجي" صورة لثريا جبران وذلك عبر حسابها على موقع موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت تعليقا قائله: "وداعا
ثريا_جبران‬ السلام والرحمة لروح الفنانة المغربية الكبيرة ‫سلاف فواخرجي‬ المغرب المملكة المغربية سوريا".

يذكر أن نقابة المهن الدرامية بالمغرب، قد أعلنت عن وفاة ثريا جبران عقب صراع مع مرض السرطان بأحد مستشفيات المغرب
سلاف فواخرجي تنعى وفاة ثريا جبران
سلاف فواخرجي تنعى وفاة ثريا جبران

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