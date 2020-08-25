كارمن سليمان تهنئ حسين الجسمي بمناسبة عيد ميلاده

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:07 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة كارمن سليمان، بتهنئة الفنان حسين الجسمي بمناسبة عيد ميلاده الـ 41، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

قائلة:" العمر كله ليك يا صديقي وأخى الراقي، كل سنه وانت طيب يا حسين ودايما ممتعنا بفنك وحسك الراقي".

يذكر أن آخر اعمال حسين الجسمي هي أغنية “بالبنط العريض” والتي حققت اكثر من 12 مليون مشاهدة منذ اطلاقها في منذ عشرة ايام.
كارمن سليمان تهنئ حسين الجسمي بمناسبة عيد ميلاده
كارمن سليمان تهنئ حسين الجسمي بمناسبة عيد ميلاده

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كارمن سليمان عيد ميلاد حسين الجسمي حسين الجسمي بالبنط العريض

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