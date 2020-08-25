أستاذ علوم سياسية: نقلة نوعية بعد قمة مصر والأردن والعراق (فيديو)

قال الدكتور علي مسعود، عميد سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف، إن القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق تهدف لتأسيس مرحلة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاثة، لافتًا إلى أن هذا التكامل يكون في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني.





وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث اقل بكثير من الإمكانيات المتاحة بها، ووجود تنسيق وتوحيد الرؤى في هذا المجال والتكامل الإقليمي يترتب عليه نقله نوعية في حجم التبادل التجاري والاستثمار.





وتابع عميد سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف، أن مصر خلال الفترة الحالية بدأت المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي سيترتب عليه كم هائل من الاستثمارات ونقلة كبيرة للاقتصاد المصري، ومن الهام حدوث تكامل في العلاقات الاقتصادية في الإقليم، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن، مؤكدًا أن عدد العاملين المصريين في الأردن يتعدى 650 ألف نسمة، وهذه الجالية لها أهمية في توفير القوى البشرية للجانب الاردني، ويؤسس بصورة كبيرة للتبادل الثقافي بين الجانبين، كما أن كلًا من العراق والأردن لهما تجارب اقتصادية هامة جدًا، ومصر ترسى أسس التكامل بين الدول الثلاث على ما سيكون عليه خلال عام 2030.





والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شكر أخيه جلالة ملك الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا الحرص على استمرار التشاور بين الجانبين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة.





كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.





من جانبه؛ رحب العاهل الأردني الرئيس في عمان، معربًا عن تقدير الأردن قيادة وشعبًا لعلاقاته التاريخية المتميزة مع مصر، والتطلع لمواصلة الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في ظل الدور المصري المحوري في المنطقة وجهودها في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب، بما يصب في خدمة مصالح الشعوب العربية في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة.





وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة؛ حيث تم التوافق بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.





كما استعرض الزعيمان الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.



