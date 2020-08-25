بكلمات مؤثرة.. محمد دياب ينعى وفاة وائل المصري

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رحل عن عالمنا منذ قليل وائل المصري، مدير أعمال الفنانة نيكول سابا.



وحرص عدد كبير من النجوم علي نعيه وتودعته برسائل مؤثرة منهم الفنان محمد دياب ، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك.



وكتب : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك يا حبيبى ويغفرلك ويسامحك اخونا الطيب وائل المصرى فى ذمة الله.



والجدير ذكره أن صلاة الجنازة في كنيسة ماري مرقص، بشارع بيروت الساعة 3 مساءً، ويتم دفنه عقب الصلاة في الكنيسة