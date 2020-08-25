الفتح المغربي يعلن إصابة 13 فرداً بفيروس كورونا

أصيب 13 فرداً من نادي الفتح المغربي بفيروس كورونا المستجد، ما أجبر على تأجيل مباراته الثلاثاء، في مسابقة الدوري مع أوليمبيك آسفي.





وأعلن النادي في بيان عبر حسابه على فيس بوك، أن 10 لاعبين و3 من أعضاء الجهاز الفني جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية، مشيراً إلى أن الفريق سيخضع من اليوم لفترة حجر صحي.





وستطبق الحالات الإيجابية البروتوكولات الصحية المفروضة من قبل السلطات المختصة قبل الخضوع في الأيام المقبلة لفحص آخر، وفقاً للبيان.





يذكر أن عدداً من مباريات الدوري المغربي قد تعرض للتأجيل لنفس السبب الذي أوجب حجر اللاعبين.





وتم تأجيل 3 مباريات من الجولة 25 للدوري المغربي كان من المقرر إقامتها غداً الأربعاء.





يذكر أن السلطات الرياضية كانت قد أمرت في وقت سابق كل أندية الدرجة الأولى والثانية بعزل فرقها في فنادق أمام تفشي الوباء.





يشار إلى أن المباريات كانت قد توقفت طيلة أربعة أشهر بسبب الإغلاق العام نتيجة لوباء كورونا المستجد ولم يجر استئنافها إلا في 24 يوليو (تموز)، وفقاً لجدول مباريات ضيق كان من المفترض أن يكتمل بنهاية الشهر الجاري، لكن البؤر الجديدة التي اكتشفت في عدة أندية ترجح ألا يتم الانتهاء من المسابقة في الموعد المحدد.



