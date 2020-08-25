محمد صلاح ضمن قائمة الأعلى أجرا في 2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
Advertisements
تفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي على العديد من النجوم الكبار في قائمة أفضل اللاعبين أجرًا في عام 2020.

واحتل صلاح المركز الرابع في القائمة للاعبين الأكثر دخلًا في العالم في زمن الكورونا متفوقا على العديد من اللاعبين الكبار في أوروبا.

وشهد تصنيف فوربس لهذا العام لأفضل 100 لاعب في الرياضة تحقيقًا للربح المادي، تواجد 14 لاعب كرة قدم ضمن القائمة من بينهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

وتواجد محمد صلاح في المركز الرابع  بواقع ربح 35.1 مليون دولار خلال العام بعد تعاقده مع ليفربول في عام 2018 إلى جانب تعاقد صلاح مع شركة أديداس وحصوله على  9 ملايين إسترليني، إلى جانب بعض العقود من شركات مثل فودافون ودي اتش ال وغيرها.

واحتل رونالدو المركز الاول  بواقع 105 مليون، وميسي في المركز الثاني 104 مليون، ونيمار في المركز الثالث 95.5 مليون، محمد صلاح المركز الرابع 35.1 مليون، مبابي الخامس 33.8 مليون، إنيستا السادس 29.6 مليون، مسعود أوزيل السابع 28.7 مليون.

أخبار تهمك

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ ثلث ساعة

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ أقل من ساعة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 7 ساعات

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى