محمد صلاح ضمن قائمة الأعلى أجرا في 2020

تفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي على العديد من النجوم الكبار في قائمة أفضل اللاعبين أجرًا في عام 2020.





واحتل صلاح المركز الرابع في القائمة للاعبين الأكثر دخلًا في العالم في زمن الكورونا متفوقا على العديد من اللاعبين الكبار في أوروبا.





وشهد تصنيف فوربس لهذا العام لأفضل 100 لاعب في الرياضة تحقيقًا للربح المادي، تواجد 14 لاعب كرة قدم ضمن القائمة من بينهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول.





وتواجد محمد صلاح في المركز الرابع بواقع ربح 35.1 مليون دولار خلال العام بعد تعاقده مع ليفربول في عام 2018 إلى جانب تعاقد صلاح مع شركة أديداس وحصوله على 9 ملايين إسترليني، إلى جانب بعض العقود من شركات مثل فودافون ودي اتش ال وغيرها.